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BBC

الحكومة بغزة: الاحتلال ارتكب 3 آلاف مجزرة منذ بدء العدوان على القطاع

06:04 م السبت 13 أبريل 2024

غزة

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مصراوي
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، إن 30 طفلا استشهدوا نتيجة المجاعة في القطاع.
وأوضح الإعلامي الحكومي بغزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب قرابة 3 آلاف مجزرة منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 33686 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر.
وأفاد بيان للوزارة بأنه خلال 24 ساعة حتى صباح السبت، سجل استشهاد 52 شخصا، مشيرا إلى أن عدد المصابين الإجمالي ارتفع إلى 76309 جرحى جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر.

مجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة حرب غزة طوفان الأقصى

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