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الخطوط الجوية النمساوية تلغي 150 رحلة مقررة يوم الجمعة

12:06 ص الأربعاء 06 مارس 2024

الخطوط الجوية النمساوية

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فيينا - (د ب أ)

قالت شركة الخطوط الجوية النمساوية، اليوم الثلاثاء، إنها قررت إلغاء نحو 150 رحلة مقررة يوم الجمعة نتيجة اجتماع كان مقررا للشركة.

وقالت متحدثة باسم الشركة إنه على الرغم من قيام مجلس خدمات الأطقم العاملة على متن الطائرات، الذي يمثل مصالح الموظفين، ونقابة العمال بتأجيل اجتماعهم إلى أجل غير مسمى، اضطرت شركة الطيران إلى الالتزام بالإلغاءات المقررة لأسباب لوجستية.

وأوضحت أن الإلغاءات ستؤثر على نحو 12800 راكب، وقد تم إبلاغهم بإلغاء الرحلات بالفعل.

وبشكل إجمالي، كان من المقرر أن تقوم شركة الخطوط الجوية النمساوية، بتسيير 300 رحلة يوم الجمعة.

وقد تم إلغاء نحو 140 رحلة للخطوط الجوية النمساوية يوم الجمعة الماضي بسبب اجتماع آخر وإضراب غير مقرر تم بشكل عفوي.

وتمت الدعوة إلى الاجتماعات لبحث المحادثات المتوقفة بشأن اتفاق تفاوض جماعي لأطقم الطائرات وقمرة القيادة.

الخطوط الجوية النمساوية الرحلات الجوية

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