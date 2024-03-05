منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار بغزة

مصراوي

أعرب وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في البيان الختامي للقمة المنعقدة بمدينة جدة السعودية، اليوم الثلاثاء، عم إدانتهم العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

ودعا وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في غزة، بالإضافة إلى المطالبة بتقديم المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة وفتح ممرات إنسانية للقطاع.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، إنه لا بديل عن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لحماية المدنيين، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل استخدام سياسة التجويع ضد سكان القطاع كوسيلة حرب، مما تسبب في وفاة 20 طفلا جوعا على مدار الأيام القليلة الماضية.

وأكد المالكي أن 80% من الأشخاص الأكثر جوعا في العالم يعيشون اليوم في غزة، لافتا إلى أن مجزرة الطحين جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية الفاشية في القطاع.

وأوضح المالكي أن الوضع في الضفة الغربية والقدس لا يقل سوءا عن غزة، مؤكدا أن قوات الاحتلال تشن حملات خطف واعتقال واسعة النطاق بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكشف المالكي أن سلطات الاحتلال تعتزم فرض المزيد من القيود على الوصول للأماكن المقدسة في القدس خلال شهر رمضان، منوها إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة ستتسبب في أزمة للإنسانية جمعاء.

ولفت وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن هناك حاجة ملحة لوقف الحرب في غزة وصياغة مسار سياسي يضع حدا للنكبة المتواصلة للشعب الفلسطيني، داعيا الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لطلب المشاركة في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وشدد المالكي على أن قوات الاحتلال ما زالت تتصرف بتجاهل تام للإنسانية على الرغم من قرارات محكمة العدل الدولية في هذا الشأن، موضحا أنه على دول منظمة التعاون الإسلامي أن تتبنى نهجا جديدا وتبعث برسالة إلى الدول التي تسلح إسرائيل مفادها أن التواطؤ سيكون له عواقب وخيمة.

ولفت المالكي إلى أن الإبادة الجماعية التي ترتكب في فلسطين تهدد العالم أجمع، مؤكدا أن وجود الشعب الفلسطيني اليوم بات على المحك وكذلك مستقبل الأمة.