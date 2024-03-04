إسرائيل تقدم تنازلات خلال المفاوضات الجارية

(مصراوي)

أعلن مصدر بحركة المقاومة الإسلامية لقناة "العربية"، اليوم الاثنين، أن حركة حماس تقدمت باقتراح عودة منتظمة لـ500 عائلة إلى شمال غزة ضمن فترة الهدنة وتحت إشراف دولي.

وصرح المصدر، أن الحركة سلمت معايير الأسرى المطلوب الإفراج عنهم مقابل المحتجزين الإسرائيليين، الذين قدر عددهم بنحو 40 محتجزًا.

من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن إسرائيل طلبت معرفة عدد المحتجزين الأحياء لدى حركة حماس ولا تصر على معرفة الأسماء.

يأتي هذا مع رفض مجلس الحرب الإسرائيلي "الكابينت" الموافقة على شروط رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بالحصول على قائمة الأسرى الإسرائيليين الأحياء لدى حماس، من أجل التوصل إلى حل على طاولة المفاوضات، وذلك حسبما نشرت قناة "كان 11" العبرية، والتي قالت إن أعضاء داخل مجلس الحرب انتقدوا طريقة نتنياهو في التعاطي مع الحرب مشددين أنه لم يكن عليه وضع الشرط الأخير في بداية المحادثات من الأساس.