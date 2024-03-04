إعلان

BBC

إسرائيل تقدم تنازلات خلال المفاوضات الجارية

02:45 م الإثنين 04 مارس 2024

إسرائيل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

أعلن مصدر بحركة المقاومة الإسلامية لقناة "العربية"، اليوم الاثنين، أن حركة حماس تقدمت باقتراح عودة منتظمة لـ500 عائلة إلى شمال غزة ضمن فترة الهدنة وتحت إشراف دولي.

وصرح المصدر، أن الحركة سلمت معايير الأسرى المطلوب الإفراج عنهم مقابل المحتجزين الإسرائيليين، الذين قدر عددهم بنحو 40 محتجزًا.

من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن إسرائيل طلبت معرفة عدد المحتجزين الأحياء لدى حركة حماس ولا تصر على معرفة الأسماء.

يأتي هذا مع رفض مجلس الحرب الإسرائيلي "الكابينت" الموافقة على شروط رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بالحصول على قائمة الأسرى الإسرائيليين الأحياء لدى حماس، من أجل التوصل إلى حل على طاولة المفاوضات، وذلك حسبما نشرت قناة "كان 11" العبرية، والتي قالت إن أعضاء داخل مجلس الحرب انتقدوا طريقة نتنياهو في التعاطي مع الحرب مشددين أنه لم يكن عليه وضع الشرط الأخير في بداية المحادثات من الأساس.

إسرائيل المفاوضات حركة حماس غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بولندا بصدد مطالبة الاتحاد الأوروبي حظر واردات المنتجات الغذائية من روسيا وبيلاروس

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* دولارات رأس الحكمة.. الحكومة: توجيه رئاسي بسرعة الإفراجات الجمركية للسلع
* موجة حارة لمدة 48 ساعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس والظواهر الجوية
* جمود في البيع والشراء.. ما سعر الدولار بالسوق السوداء بعد موجة الانهيار؟