ارتفاع عدد الشهداء الأطفال بسبب نقص التغذية إلى 16 طفلًا في غزة

(مصراوي)

ارتفع عدد الشهداء الأطفال بسبب سوء التغذية ونقص العلاج، اليوم الأحد، إلى 16 طفلًا في ظل منع قوات الاحتلال لدخول المساعدات والإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة وتحديدًا شمال القطاع.

وجاء الارتفاع، بعد استشهاد طفلًا في مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ونفذت عدد من الدول العربية على رأسهم مصر والأردن والإمارات وقطر، عمليات إنزالًا جويًا داخل قطاع غزة في سبيل إيصال الأغذية إلى أهالي قطاع غزة وتحديدًا سكان الشمال المحاصر.

ويعاني أكثر من مليون ونصف شخص في جنوبي قطاع غزة مع تعنت قوات الاحتلال في السماح لقافلات المساعدات بالدخول مما تسبب في وفاة عدد كبير من الحالات بسبب نقص الغذاء، ومع ذلك لا توجد إحصائية دقيقة بعدد الوفيات بسبب الجوع حتى الآن، حسب الهلال الأحمر الفلسطيني.