بالصور والفيديو.. مشاهد استهداف الاحتلال لشاحنة المساعدات في دير البلح

كتبت- سلمى سمير:

لا يتوانى الجيش الإسرائيلي عن ارتكاب مجازر وحشية يتفوق في كل واحدة منها عمن قبلها، وكان آخرها قصفه اليوم لقافلة المساعدات في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

جاء الاستهداف ليقضي على شاحنة مساعدات تابعة لجمعية كويتية، ارتقى على إثرها 8 شهداء وأصيب آخرين.

ونددت حركة المقاومة الإسلامية حماس، باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لشاحنة المساعدات في مدينة دير البلح.

اسرائيل تزداد فجور وطغيان

تسعة شهداء في إستهداف ارهابي لشاحنة مساعدات تابعة لجمعية كويتية في دير البلح . pic.twitter.com/OVAqgp2Z8R — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 3, 2024

وقال بيان حركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي بلغ مستوى غير مسبوق من "الإجرام والوحشية" باستهداف قوافل المساعدات وآخرها في دير البلح.

ويأتي الاستهداف، في نفس ذات اليوم الذي أصدر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي نتائج تحقيقه المزعوم عن مجزرة دوار النابلسي والتي استشهد فيها 104 شهداء أثناء تجمعهم لاستلام المساعدات في شارع الرشيد.

وجاء في بيان الاحتلال الإسرائيلي، أنه تبين له وفق مراجعته الأولية أن قواته لم تستهدف قوافل المساعدات في شارع الرشيد، وأن سبب العدد الكبير من الشهداء والإصابات والتي وصلت إلى 706 مصاب كانت بسبب تدافع الناس وتزاحمهم لاستلام المساعدات.

كما استمر في أكاذيبه بقوله، إن فلسطينيين اقتربوا من مناطق تمركز القوات الإسرائيلية وشكلوا تهديدًا على جنود الجيش الإسرائيلي مما اضطر القوات لإطلاق النيران تجاه عدد من الأشخاص.