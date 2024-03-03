إعلان

BBC

بالصور والفيديو.. مشاهد استهداف الاحتلال لشاحنة المساعدات في دير البلح

03:47 م الأحد 03 مارس 2024

شاحنة مساعدات مدمرة ارشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- سلمى سمير:

لا يتوانى الجيش الإسرائيلي عن ارتكاب مجازر وحشية يتفوق في كل واحدة منها عمن قبلها، وكان آخرها قصفه اليوم لقافلة المساعدات في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

1

جاء الاستهداف ليقضي على شاحنة مساعدات تابعة لجمعية كويتية، ارتقى على إثرها 8 شهداء وأصيب آخرين.

صورة 2

ونددت حركة المقاومة الإسلامية حماس، باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لشاحنة المساعدات في مدينة دير البلح.

وقال بيان حركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي بلغ مستوى غير مسبوق من "الإجرام والوحشية" باستهداف قوافل المساعدات وآخرها في دير البلح.

ويأتي الاستهداف، في نفس ذات اليوم الذي أصدر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي نتائج تحقيقه المزعوم عن مجزرة دوار النابلسي والتي استشهد فيها 104 شهداء أثناء تجمعهم لاستلام المساعدات في شارع الرشيد.

وجاء في بيان الاحتلال الإسرائيلي، أنه تبين له وفق مراجعته الأولية أن قواته لم تستهدف قوافل المساعدات في شارع الرشيد، وأن سبب العدد الكبير من الشهداء والإصابات والتي وصلت إلى 706 مصاب كانت بسبب تدافع الناس وتزاحمهم لاستلام المساعدات.

كما استمر في أكاذيبه بقوله، إن فلسطينيين اقتربوا من مناطق تمركز القوات الإسرائيلية وشكلوا تهديدًا على جنود الجيش الإسرائيلي مما اضطر القوات لإطلاق النيران تجاه عدد من الأشخاص.

استهداف شاحنة المساعدات دير البلح الجيش الإسرائيلي قافلة المساعدات

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إذاعة جيش الاحتلال: وقوع حادث إطلاق نار شمالي جنين

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* رمضان يوم الأحد أم الإثنين.. "البحوث الفلكية" يحسم الجدل
* "اعتبار الأبيض فائزا".. قرار عاجل من كاف بإلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني
* التنفيذ على 39 جنيها.. سعر دولار السوق السوداء يواصل الانهيار
* النقل العام بالقاهرة: تغيير مواعيد الأتوبيسات في شهر رمضان بجميع الخطوط
* ظاهرة جوية صباحًا ورياح.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة