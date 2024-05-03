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مسؤول أمريكي: إسرائيل أبلغت بايدن بوضعها خطة لإجلاء سكان رفح

09:06 م الجمعة 03 مايو 2024

جو بايدن

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نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤول أمريكي قوله، إن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس جو بايدن ومنظمات إغاثية أنها وضعت خطة لإجلاء السكان من مدينة رفح استعدادا لاجتياحها بريا.

وأضافت الصحيفة أن الخطة الإسرائيلية تتضمن نقل السكان من رفح إلى منطقة المواصي على ساحل غزة.

كانت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، قالت إن أي هجوم على رفح سيؤدي لإعاقة عمليات الإغاثة.

وأضافت هاريس، أننا هناك قلق بالغ من تهديدات الهجوم على رفح لأنه سيؤدي لكارثة إنسانية، موضحة أن العملية العسكرية في رفح ستؤدي لارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض.

وتابعت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن المياه الملوثة في غزة ستؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض بين السكان، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيفاقم من الأوضاع الصحية لذوي الأمراض المزمنة.

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