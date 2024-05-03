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BBC

حماس: نتعامل بإيجابية عند دراسة مقترح وقف إطلاق النار

11:26 م الجمعة 03 مايو 2024

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قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن وفدا من الحركة سيتوجه غدا إلى القاهرة لاستكمال المباحثات في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء في مصر وقطر.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي، على الروح الإيجابية التي تعاملت بها عند دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته من مصر مؤخرا.
وأضافت أن الحركة وقوى المقاومة عازمون على إنضاج الاتفاق بما يحقق وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين إلى شمال القطاع.
كانت وكالة رويترز أفادت بوصول مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات بشأن الحرب في قطاع غزة.

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