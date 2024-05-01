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BBC

نتنياهو: لن نقبل بأي اتفاق ينهي الحرب

03:31 م الأربعاء 01 مايو 2024

نتنياهو

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(مصراوي)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لن تقبل بأي اتفاق يضمن إنهاء تلك الحرب.

جاء ذلك خلال لقاء نتنياهو بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والذي أكد خلاله أن لن يكون هناك اتفاق في حال طالبت حماس بوقف دائم لإطلاق النار.

وصرح نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي سيقوم باجتياح مدينة رفح في حال فشل الاتفاق.

ووصل بلينكن إلى إسرائيل في محطة هي الثانية خلال جولته بالمنطقة بعدما انتهى من جولته بالسعودية.

وتتضمن جولة بلينكن مناقشة مستجدات الأزمة، ومراقبة عملية المفاوضات وصفقة تبادل الأسرى المحتملة.

بينيامين نتنياهو إسرائيل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجيش الإسرائيلي
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