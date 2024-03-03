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BBC

وزير الخارجية: الحلول الأمنية لم تقدم إلا الدمار للمنطقة

12:11 م الأحد 03 مارس 2024

سامح شكري

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(مصراوي)

وصف وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، الأحداث الجارية في قطاع غزة، بالمخطط الممنهج الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك خلال كلمة شكري باجتماع وزراء خارجية دول التعاون الخليجي ومصر والأردن والمغرب في الرياض.

وأضاف شكري، أن الحلول الأمنية لم تستطع حتى الآن إحراز أي تقدم في الوضع الراهن، قائلًا إن الحلول الأمنية لم تقدم إلا الدمار للمنطقة.

وأفاد شكري، أن التصعيد في قطاع غزة امتد إلى البحر الأحمر وباب المندب، محذرًا من تسبب الحرب في قطاع غزة في نشوب نزاعات إقليمية خطيرة.

ودعا شكري إلى إقامة دولة فلسطينية، قائلًا إن الصراع الجاري لن يتم حله إلا بإقامة دولة فلسطينية.

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