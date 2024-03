فوضى داخل متجر أمريكي بعد اقتحام سيارة (فيديو)

سادت حالة من الفوضى بعد اقتحام سيارة متجر "وول مارت" في بلدة كانتون بولاية ميشيجان الأمريكية، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين صفوف المستوقين داخل المتجر.

وروت سيدة تدعى ليزا آيلر، تفاصيل الواقعة وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قائلة: "لقد كان مجرد مشهد مروع. لقد أُصيب الكثير من الناس. ولم يخرج السائق من السيارة. لذا، علمت أن شيئًا ما لم يكن على ما يرام".

