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BBC

فوضى داخل متجر أمريكي بعد اقتحام سيارة (فيديو)

12:25 م الأحد 03 مارس 2024

فوضى داخل متجر أمريكي بعد اقتحام سيارة

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سادت حالة من الفوضى بعد اقتحام سيارة متجر "وول مارت" في بلدة كانتون بولاية ميشيجان الأمريكية، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين صفوف المستوقين داخل المتجر.

وروت سيدة تدعى ليزا آيلر، تفاصيل الواقعة وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قائلة: "لقد كان مجرد مشهد مروع. لقد أُصيب الكثير من الناس. ولم يخرج السائق من السيارة. لذا، علمت أن شيئًا ما لم يكن على ما يرام".

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن ليزا آيلر، التي تواجدت في المتجر وقت الحادث أنقذت طفلة مصابة في الحادث، الذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص على الأقل بينهم أطفالاً أعمارهم بين الثانية والثالثة.

وأعلنت شرطة المدينة، نقل سائق السيارة إلى المستشفى للتقييم، وسيتم إجراء فحص دم لتحديد ما إذا كانت الكحول أو المخدرات ساهمت في ذلك.

فوضى داخل متجر أمريكي اقتحام سيارة ولاية ميشيجان

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