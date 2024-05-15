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روسيا تعلن السيطرة على قرية روبوتين بجنوب شرق أوكرانيا

06:04 م الأربعاء 15 مايو 2024

الجيش الروسي

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كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الروسي أنه استولى على قرية روبوتين بجنوب شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الأربعاء: "حررت وحدات مجموعة جيش دنيبر قرية روبوتين تماما، بمنطقة زابوريجيا".

ولم تعلق أوكرانيا على ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية. ولم يتسن التحقق من النبأ من مصدر مستقل.

واستولت القوات الموالية لموسكو على روبوتين لأول مرة بعد نشوب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 بمدة قصيرة.

ولم يبق من القرية سوى أطلال، لكنها تتمتع بأهمية رمزية لأوكرانيا. وخلال هجوم كييف في صيف 2023 كانت روبوتين القرية الوحيدة في قطاع الجبهة التي تمكن الأوكرانيون من تحريرها.

ورغم ذلك، لم يتمكن الأوكرانيون من إحراز مزيد من التقدم، ودار قتال عنيف للسيطرة على القرية منذ ذلك الحين.

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