الحوثيون: نحمل رئيس الوزراء البريطاني مسؤولية غرق السفينة "روبيمار"

وكالات

قال قيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم السبت، إن الجماعة تحمل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مسؤولية غرق السفينة روبيمار، وفق ما أوردته "العربية" في نبأ عاجل.

وقد غرقت السفينة البريطانية روبيمار بعد أسبوعين على استهدافها من قبل الحوثيين، وسط عوامل جوية سيئة ورياح شديدة يشهدها البحر الأحمر.

فقد أعلنت خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة اليمنية للتعامل مع أزمة "روبيمار" ببيان اليوم السبت، غرق السفينة مساء أمس.

كما حذرت من كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن تلك النتيجة كانت متوقعة بسبب ترك السفينة لمصيرها منذ أكثر من 12 يوماً وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة لتلافي وقوع الكارثة.

كذلك، شددت على أنها في حالة انعقاد دائم لتدارس الخطوات اللاحقة وتحديد أفضل السبل للتعامل مع التداعيات ومعالجة الكارثة البيئية الناجمة عن الحادثة.

أتى ذلك، بعدما أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، أمس الجمعة، أنها فوجئت بتعرض محيط السفينة البريطانية المنكوبة قبالة سواحل المخا لقصف جوي حوثي جديد، طال زورق صيادين يمنيين، ما أدى إلى مقتل وفقدان بعض الصيادين.

وكان الحوثيون قد استهدفوا "روبيمار" المملوكة للبنانيين وترفع علم بيليز بواحد من صاروخين باليستيين، في 19 فبراير الماضي (2024)، ما أدى إلى تسرب نفطي في البحر بطول 18 ميلا، وسط مخاوف من تسرب مواد سامة من حمولة السفينة البالغة 41 ألف طن من الأسمدة.

فيما اعتبر الضرر الذي لحق بالسفينة حينها الأهم في الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ أشهر، فيما تمكن طاقمها من مغادرتها بعد الاستنجاد بسفينة أخرى كانت قريبة.