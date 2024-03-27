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BBC

الشرطة الأردنية تستخدم الهراوات لإبعاد متظاهرين بالقرب من السفارة الإسرائيلية

01:33 م الأربعاء 27 مارس 2024

الشرطة الأردنية

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عمان - (ا ف ب)

قال شهود وسكان في وقت مبكر الأربعاء إن شرطة مكافحة الشغب الأردنية اعتدت بالضرب واعتقلت عشرات المتظاهرين الذين حاولوا السير نحو السفارة الإسرائيلية الخاضعة لحراسة مشددة في العاصمة عمان.

وتجمع أكثر من ألفي متظاهر في وقت متأخر الثلاثاء، في اليوم الثالث من المظاهرات التي تخللها اشتباكات، بعدما صدت الشرطة بالهراوات مئات المحتشدين الغاضبين الذين كانوا يسعون لاقتحام مجمع السفارة في حي الربيع الراقي في عمان.

ويتجمع المتظاهرون يوميا، منذ فترة طويلة نقطة جذب للاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في أوقات تصاعد العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل.

هذا المحتوى من

AFP
الشرطة الأردنية عمان السفارة الإسرائيلية إسرائيل

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