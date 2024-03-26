قتلى وجرحى في قصف أمريكي على محافظة دير الزور السورية

دمشق - (د ب أ)

ذكرت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية أن طائرات أمريكية شنت غارات على عدة مناطق في محافظة دير الزور شرق سوريا بعد منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء مخلفة قتلى وجرحى ودمار كبير في المواقع المستهدفة .

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) إن " طائرات أمريكية شنت 10 غارات استهدفت مواقع حيي القصور وعياش في مدينة دير الزور وحي التمو في مدينة الميادين ومدينة البوكمال وبلدتي الصالحية والسويعية ما خلف قتلى وجرحى ودمار واسع في المواقع المستهدفة ".

وذكرت مصادر في محافظة دير الزور أن " طائرات أمريكية استهدفت مواقع للقوات الصديقة في حي تمو في مدينة الميادين ومدرسة المعري أحد مقرات القوات الايرانية والعراقية في مدينة البوكمال ".

وأكدت المصادر لـ (د.ب.أ): "سقوط 7 قتلى على الأقل وأكثر من 12 جريحا بينهم قادة في الحرس الثوري في استهداف مقر لهم في شارع الهجانة قرب مشفى بدر في مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية ".

وهذا الاستهداف الثالث من قبل الطائرات الأمريكية بشكل واسع على محافظة دير الزور منذ استهداف القوات الأمريكية في البرج 22 قرب الحدود السورية العراقية الأردنية في 28 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وتتعرض القوات الأمريكية في مناطق شمال شرق سوريا لاستهدافات شبّه يومية من قبل فصائل موالية لإيران في سوريا والعراق .