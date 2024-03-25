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BBC

قطر تعلق على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

09:21 م الإثنين 25 مارس 2024

مجلس الأمن

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مصراوي

رحبت دولة قطر بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، وتأمل أن يمثل هذا القرار خطوة نحو وقف دائم للقتال في القطاع، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون، بمن فيهم الأطفال والنساء.

وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم عبر حسابها بمنصة "إكس"، على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار، خاصة وقف القتال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، والانخراط بإيجابية في المفاوضات الجارية.

وأعربت الوزارة، عن أمل دولة قطر في أن يشكل تصويت 14 دولة لصالح القرار تحولاً جوهرياً في إدراك المجتمع الدولي لخطورة الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة على وجه الخصوص، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى تطبيق حل الدولتين، واستئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجددت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية."

مجلس الأمن حرب غزة وقف إطلاق النار قطر

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رمضانك مصراوي

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