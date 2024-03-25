فيديو.. خريطة توضيحية تكشف كيف نفذ المسلحون هجوم موسكو؟

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نشرت صحيفة إزفيستيا الروسية، خريطة ثلاثية الأبعاد، توضح التسلسل الزمني للأحداث التي وقعت في قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس بالقرب من موسكو مساء الـ 22 من مارس الجاري.

وتوثق الخريطة تسلسل الأحداث منذ لحظة وصول الإرهابيين إلى المبنى حتى لحظة القبض عليهم في منطقة بريانسك.

ويتبين من الخريطة أن الإرهابيين كانوا في مجمع كروكوس في الساعة 19:50 يوم الجمعة 22 مارس بالتوقيت المحلي، وبعد أقل من 15 دقيقة، دخلوا المبنى من المدخل الرئيسي، وأطلقوا النار على أشخاص عدة في ساحة انتظار السيارات.

وبعد ذلك تقدموا إلى قاعة الحفلات الموسيقية قبل بدء الحفل الموسيقي المكتظ. وهناك أشعل الإرهابيون النار في الكراسي وغادروا المبنى المحترق.

في وقت لاحق، هربوا من مسرح الجريمة، بينما في الساعة 20:13 غادروا في سيارة رينو بيضاء، متحركين على طول الطريق السريع M-3.

وعند الكيلومتر 291 الساعة 23:07 تم التقاط السيارة بالكاميرا لتجاوز السرعة، وبعد ذلك بدأت المطاردة بعدها، ولم يكن من الممكن إيقاف السيارة إلا بعد إطلاق النار على العجلات، وتم حاليًا اعتقال جميع مرتكبي الهجوم الإرهابي، بحسب ما نشرته الصحيفة الروسية.

وفيما سبق أعلنت السلطات الروسية اعتقال نحو 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا في العمل الإرهابي، إذ أبلغ رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، رئيس البلاد فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي"، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك عن الخدمة الصحفية للكرملين في السبت الماضي.

❗️اعترف أحد المعتقلين المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي" بأنه وصل من تركيا في 4 مارس/ آذار



⏪وقال أيضا إنه عرض عليه مبلغ نصف مليون روبل مقابل قتل الناس، وبأن القيمين عليه كلفوه بمهمة قتل جميع الأشخاص الموجودين في القاعة pic.twitter.com/MKJf0bdViY — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 23, 2024

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة القبض على المشتبه بهم الذين شاركوا في الهجوم على قاعة حفلات موسيقية "كروكوس سيتي" بالقرب من موسكو.

🚨🇷🇺 The Moscow terrorist who was fleeing to Ukraine was CAPTURED. He doesn’t look like an ISIS fighter to me… https://t.co/ZshkIyerKC — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) March 23, 2024

وتظهر الفيديوهات أحد المعتقلين الذي عرف عن نفسه باسم "فريدون شمس الدين" وهو يعترف، إذ قال إنه عرض عليه مبلغ مليون روبل مقابل قتل الناس، وتم تكليفه بمهمة قتل جميع الأشخاص الموجودين في القاعة".

وأضاف شمس الدين البالغ من العمر 26 عامًا، أنه ووصل إلى روسيا من تركيا في 4 مارس الجاري، إنه تم تجنيده عبر تطبيق تليجرام قبل شهر تقريبًا، حيث كان يستمع إلى محاضرات أحد الدعاة قبل أن يتلقى اتصالًا من شخص يدّعي أنه مساعد للداعية.

وفي وقت سابق السبت الماضي، أعلن نائب مجلس الدوما ألكسندر خنشتين، اعتقال اثنين من المشتبه بهم في ارتكاب الهجوم الإرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوجورسك بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقال نائب مجلس الدوما: "تم العثور على السيارة رينو التي كان يستقلها المشتبه بهم ليلاً بالقرب من قرية خاتسون في منطقة كراتشينسكي في مقاطعة بريانسك".

عاجل 🚨🚨🚨🚨🚨🚨:



أحد الارهابيين أعترف بأنه ارتكب الهجوم الإرهابي واعترف بأنه تم تجنيده مقابل 500 ألف روبل!



وبحسب قوله، تواصل معه احدهم عبر تطبيق تيليجرام وعرض عليه تنفيذ هذه العملية إرهابية.



ماذا كنت تفعل في موسكو؟!

- أطلق الرصاص من أجل المال! pic.twitter.com/8jA15QjGS4 — شؤون روسية (@id7p_) March 23, 2024

وأشار النائب إلى أنه "تم العثور على مسدس ومخزن بندقية هجومية من طراز(إيه كى إم) وجوازات سفر لمواطنين من طاجيكستان في سيارة رينو"، وأرفق المنشور بصورة المسدس.

ونقلت وكالة رويترز البريطانية، عن وسائل إعلام روسية، إن عدد ضحايا الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو وصل إلى أكثر من 100 قتيل.

وفيما سبق قالت وكالة "رويترز" البريطانية، إن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش - خراسان"، أعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو.

ووقع انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوجورسك، في ضاحية العاصمة الروسية موسكو، أثناء إقامة حفل موسيقي في المركز التجاري، وسقوط قتلى وجرحى.