فيديو.. خريطة توضيحية تكشف كيف نفذ المسلحون هجوم موسكو؟

نشرت صحيفة إزفيستيا الروسية، خريطة ثلاثية الأبعاد، توضح التسلسل الزمني للأحداث التي وقعت في قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس بالقرب من موسكو مساء الـ 22 من مارس الجاري.

وتوثق الخريطة تسلسل الأحداث منذ لحظة وصول الإرهابيين إلى المبنى حتى لحظة القبض عليهم في منطقة بريانسك.

ويتبين من الخريطة أن الإرهابيين كانوا في مجمع كروكوس في الساعة 19:50 يوم الجمعة 22 مارس بالتوقيت المحلي، وبعد أقل من 15 دقيقة، دخلوا المبنى من المدخل الرئيسي، وأطلقوا النار على أشخاص عدة في ساحة انتظار السيارات.

وبعد ذلك تقدموا إلى قاعة الحفلات الموسيقية قبل بدء الحفل الموسيقي المكتظ. وهناك أشعل الإرهابيون النار في الكراسي وغادروا المبنى المحترق.

في وقت لاحق، هربوا من مسرح الجريمة، بينما في الساعة 20:13 غادروا في سيارة رينو بيضاء، متحركين على طول الطريق السريع M-3.

وعند الكيلومتر 291 الساعة 23:07 تم التقاط السيارة بالكاميرا لتجاوز السرعة، وبعد ذلك بدأت المطاردة بعدها، ولم يكن من الممكن إيقاف السيارة إلا بعد إطلاق النار على العجلات، وتم حاليًا اعتقال جميع مرتكبي الهجوم الإرهابي، بحسب ما نشرته الصحيفة الروسية.

وفيما سبق أعلنت السلطات الروسية اعتقال نحو 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا في العمل الإرهابي، إذ أبلغ رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، رئيس البلاد فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي"، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك عن الخدمة الصحفية للكرملين في السبت الماضي.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة القبض على المشتبه بهم الذين شاركوا في الهجوم على قاعة حفلات موسيقية "كروكوس سيتي" بالقرب من موسكو.

