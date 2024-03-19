العشائر الفلسطينية: سنبقى سندًا لشعبنا ومقاومتنا بوجه المحاولات العبثية للاحتلال

مصراوي

قال التجمع الوطني للعشائر الفلسطينية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول نشر الفوضى باستهداف الشرطة الفلسطينية ولجان الحماية الشعبية.

وأكد التجمع الوطني للعشائر الفلسطينية، وقوفه خلف الشرطة الوطنية ولجان الحماية المساندة لها في قطاع غزة، ناعيا أبناءه الشهداء من الشرطة واللجان الشعبية الذين بذلوا جهودا لحماية المساعدات.

وشدد التجمع العشائري على أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته موحد في حماية ظهر المقاومة والجبهة الداخلية، موضحا أنه سيبقى سندا للفلسطينيين والحكومة وفصائل المقاومة في وجه المحاولات العبثية للاحتلال وأذنابه.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية، بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للجان شكلها الوجهاء والعشائر جنوب شرق مدينة غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأكدت أن اللجان التي استهدفها القصف الإسرائيلي مهمتها تأمين دخول المساعدات من دوار الكويت لمدينة غزة.

وكشفت عن سقوط 23 شهيدا على الأقل في القصف الذي استهدف اللجان خلال توزيع المساعدات بدوار الكويت.