للمرة الأولى منذ بداية الحرب.. CNN تضع رموزًا لأطفال غزة الشهداء على حائط الاستوديو

كتبت- مصراوي

منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر، ووسائل الإعلام الغربية تأخذ اتجاهًا مناصرًا للرواية الإسرائيلية بدرجة كبرى، لكن الغريب في الأمر أنه وخلال 6 أشهر من الحرب بدأت الحقيقة تنكشف لتلك الوسائل، حتى بدأ البعض يأخذ مسارًا جديدًا في التغطية، كما فعلت شبكة سي إن إن، والتي وضعت وللمرة الأولى منذ بداية الحرب أرقامًا وتماثيل رمزية لأطفال غزة الذين استشهدوا في القصف الإسرائيلي.

القناة قدمت رقما واحدا و تمثالا رمزيا لكل طفل استشهد في غزة، جراء القصف العشوائي لقوة الاحتلال الإسرائيلية. والذي راح ضحيته أكثر من 12800 طفل.

بدأت الشبكة الأمريكية العرض بـ "تحذير" من أنهم سيشاركون أخبارًا "مزعجة للغاية" حسب وصفهم لكن عليهم أن يفعلوا شيئا بشأن الأطفال الذين راحوا ضحية القصف العنيف للاحتلال الإسرائيلي، لتتحدث مذيعة الأخبار فيما بعد عن التكلفة البشرية للحرب بين إسرائيل وغزة، وقالت إن أكثر من 12800 طفل استشهدوا في غزة، وأضافت أن عدد الضحايا الشهداء في القطاع المحاصر "صعب للغاية".

BREAKING: CNN put up figures of children on its studio walls, one for each child killed in Gaza by the Israeli army. pic.twitter.com/uHenuWPwAW