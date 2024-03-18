للمرة الأولى منذ بداية الحرب.. CNN تضع رموزًا لأطفال غزة الشهداء على حائط الاستوديو

كتبت- مصراوي

منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر، ووسائل الإعلام الغربية تأخذ اتجاهًا مناصرًا للرواية الإسرائيلية بدرجة كبرى، لكن الغريب في الأمر أنه وخلال 6 أشهر من الحرب بدأت الحقيقة تنكشف لتلك الوسائل، حتى بدأ البعض يأخذ مسارًا جديدًا في التغطية، كما فعلت شبكة سي إن إن، والتي وضعت وللمرة الأولى منذ بداية الحرب أرقامًا وتماثيل رمزية لأطفال غزة الذين استشهدوا في القصف الإسرائيلي.

القناة قدمت رقما واحدا و تمثالا رمزيا لكل طفل استشهد في غزة، جراء القصف العشوائي لقوة الاحتلال الإسرائيلية. والذي راح ضحيته أكثر من 12800 طفل.

بدأت الشبكة الأمريكية العرض بـ "تحذير" من أنهم سيشاركون أخبارًا "مزعجة للغاية" حسب وصفهم لكن عليهم أن يفعلوا شيئا بشأن الأطفال الذين راحوا ضحية القصف العنيف للاحتلال الإسرائيلي، لتتحدث مذيعة الأخبار فيما بعد عن التكلفة البشرية للحرب بين إسرائيل وغزة، وقالت إن أكثر من 12800 طفل استشهدوا في غزة، وأضافت أن عدد الضحايا الشهداء في القطاع المحاصر "صعب للغاية".

BREAKING: CNN put up figures of children on its studio walls, one for each child killed in Gaza by the Israeli army. pic.twitter.com/uHenuWPwAW — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 11, 2024

وتطرقت الشبكة فيما بعد خلال تغطيتها، عن سوء التغذية والمجاعة والتي كانت هي الأخرى بجانب القصف سببا في استشهاد أطفالا آخرين ، وتطرقت الشبكة أيضًا خلال تغطيتها في لمحة سريعة عن مستشفى كمال عدوان شمال غزة، حيث توفي العديد من الأطفال من الجوع.

وأظهرت القناة خلال التغطية أطفالا يبكون، تركوا مجرد جلد وعظام بسبب الجوع. كما عرضت اللحظات الأخيرة للطفل يزن كفارنة البالغ من العمر 10 سنوات، والذي توفي بسبب سوء التغذية الحاد بسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع، والقيود المفروضة من قبل الاحتلال على تمرير المساعدات الإنسانية.

وسلطت شبكة سي إن إن أيضًا الضوء على تحذير اليونيسف، من أن أطفال آلاف النساء في غزة الذين من المقرر أن يلدوا الشهر المقبل، معرضون لخطر الموت. فالولادة المبكرة وسوء التغذية والأمهات المصابات بصدمات نفسية واللاتي لا يستطعن إرضاع أطفالهن هي السبب في ارتفاع عدد الوفيات في غزة، وخاصة بين الأطفال.

وقد حذرت الأمم المتحدة بالفعل، من مجاعة شديدة في غزة بدأت بعد أسابيع قليلة من الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس. كما حذرت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، من أن المجاعة فرضت على سكان غزة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع وصول المساعدات إلى القطاع وخاصة مناطق الشمال.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية خلال التغطية أيضًا، إن "خطر المجاعة" يمكن أن يتفوق على الضربات الجوية، للاحتلال على مناطق قطاع غزة بالكامل.

وسلطت الشبكة أيضًا الضوء على استشهاد عائلة رئيس مكتب الجزيرة في غزة الصحفي وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي. وذكرت أيضًا الشبكة حكاية الطفلة هند رجب التي استشهدت رفقة عائلتها على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم الهروب من القصف، وشاركت القناة مقطعًا صوتيًا وصفته بـ"المروع" والذي تم الحصول عليه من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

كان المقطع الصوتي الذي نشرته سي إن إن، للطفلة هند وهي تستغيث وتطلب المساعدة، حيث أمضت الفتاة البالغة من العمر ست سنوات أيامًا مع جثث أحبائها، لكن تم العثور على جثتها رفقتهم إضافة إلى واثنين من متطوعي الهلال الأحمر الفلسطيني بعد أيام، بعدما استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي جميعا.