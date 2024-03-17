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BBC

سقوط حبات برد ضخمة في ولاية كانساس الأمريكية

03:40 م الأحد 17 مارس 2024

ارشيفية

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(مصراوي)


شهدت ولاية كانساس الأمريكية، تساقطًا غير مسبوقًا لحبات البرد مما تتسبب في حدوث أضرار بعدد من مركبات المواطنين.

ووثق مواطنين مشاهد سقوط حباط البرد، وقد بدت بحجم كرة السوفتبول مما هشم الزجاج الأمامي لسيارة إحدى سكان الولاية إضافة لزجاج السقف وعدة أجزاء أخرى بالسيارة.

وشهدت الولاية عاصفة رعدية شكلت حبات الثلج على هيئة كرات كبيرة نسبيَا.

ولاية كانساس الأمريكية حبات البرد كرة السوفتبول

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