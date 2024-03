سقوط حبات برد ضخمة في ولاية كانساس الأمريكية

(مصراوي)



شهدت ولاية كانساس الأمريكية، تساقطًا غير مسبوقًا لحبات البرد مما تتسبب في حدوث أضرار بعدد من مركبات المواطنين.

ووثق مواطنين مشاهد سقوط حباط البرد، وقد بدت بحجم كرة السوفتبول مما هشم الزجاج الأمامي لسيارة إحدى سكان الولاية إضافة لزجاج السقف وعدة أجزاء أخرى بالسيارة.

وشهدت الولاية عاصفة رعدية شكلت حبات الثلج على هيئة كرات كبيرة نسبيَا.

Baseball-size hail shocks residents in Kansas City-area #VolunteerWork #SocialGood #Unity [Video] Baseball size hail falls over the Kansas City area Wednesday night. (MICHELLE NICOLE/UNICORN SPIT GEL STAIN, ... https://t.co/UqOjaNtR9M