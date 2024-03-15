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BBC

80 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي

02:22 م الجمعة 15 مارس 2024

صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

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وكالات
أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 80 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من القدس، والضفة الغربية، وداخل أراضي عام 1948.

وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

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