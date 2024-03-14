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القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا في خليج عدن

10:04 ص الخميس 14 مارس 2024

اطلاق صاروخ

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واشنطن - (د ب أ)

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية ليل الأربعاء/الخميس، أن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها باليمن في خليج عدن.

وأضافت القيادة في بيان: "لم يصيب الصاروخ أي سفن ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار".

وتابعت: "نجحت القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك مع أربعة أنظمة جوية بدون طيار وصاروخ أرض-جو في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ودمرتها".

وأوضحت: "تم تحديد الأسلحة كونها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وختم البيان: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

الحوثيون القيادة المركزية الأمريكية خليج عدن اليمن

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