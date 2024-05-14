في البحرين.. شكري يجتمع بنظرائه من العراق والأردن

مصراوي

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن كلاً من سامح شكري وزير الخارجية ونظيريه الأردني والعراقي السيد أيمن الصفدي والدكتور فؤاد حسين عقدوا اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالعاصمة البحرينية المنامة، للتشاور في إطار آلية التعاون الثلاثية بينهم.

وجدد شكري التأكيد على الموقف المصري الثابت بدعم استقرار العراق والأردن ضد أية محاولات للنيل منهما، وأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وأوضح أبو زيد، أن شكري أكد على أهمية تنفيذ توجيهات قادة الدول الثلاث بتكثيف العمل والتعاون في إطار الآلية الثلاثية باعتبارها نموذجاً للعمل العربي المشترك، مؤكداً على أن مصر تنظر للتعاون الثلاثي من منظور شامل يهدف إلى ربط مصالح الدول الثلاث ببعضها وتعظيم الفوائد المشتركة في إطار ما يربط بينهم من علاقات تاريخية وأخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة.

كذلك تطرق وزراء الخارجية خلال الاجتماع إلى التأكيد على أهمية دخول المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها حيز التنفيذ في أقرب وقت، لتواكب إنجازات العلاقات الاقتصادية النجاحات السياسية التي تحققت في السنوات الماضية.

وأشار البيان، إلى أن شكري تناول آخر المستجدات المتعلقة بما تقوم به مصر من جهود مضنية ودور محوري للعمل على التوصل لوقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التشديد على الموقف المصري الثابت والداعي للإنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، وكذا التحذير من مغبة التصعيد الذي يقوم به الجانب الإسرائيلي وتداعياته شديدة السلبية على أمن واستقرار المنطقة.