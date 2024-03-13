روسيا تتهم واشنطن بالسعي لتخريب الانتخابات الرئاسية

(مصراوي)

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إنها رصدت محاولات غربية للتأثير بشكل مباشر على الوضع الداخلي في البلاد قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واتهمت الخارجية الروسية، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها تطلب من منظمات أمريكية العمل على تخفيض نسبة المشاركة بالانتخابات الروسية.

وتنعقد انتخابات الرئاسة الروسية الجمعة القادمة وتنتهي الأحد، وتضم 4 مرشحين رئاسيين يأتي على رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.