زلة لسان جديدة لبايدن.. تحدث عن لقاء جمعه مؤخرًا برئيس مات من 30 عامًا- فيديو

كتبت- سلمى سمير:

لا يزال الرئيس الأمريكي جو بايدن مثيرًا للجدل بهفواته وزلاته التي لا تنفك تتكرر في عدة مناسبات آخرها ما حدث في لاس فيجاس بولاية نيفادا أمام تجمعات واسعة من الناس، حين تحدث عن لقاء جمعه برئيس فرنسي توفي قبل 30 عامًا.

خلال خطابه الانتخابي خلط الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا، بين الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون وبين الرئيس الفرنسي الذي توفي عام 1996، بحديثه عن لقائهما في قمة مجموعة السبع التي عقدت عام 2021.

وفي حديثه، قال بايدن، إنه خلال قمة مجموعة السبع، التي التقى فيها زعماء المجموعة عقب اندلاع أحداث الكابيتول التي وقعت في الـ 6 من يناير 2021 واقتحم خلالها محتجون مبنى الكونجرس الأمريكي اعتراضًا على نتائج الانتخابات الأمريكية، التقى مع فرانسوا ميتران من ألمانيا ثم عاد ليصحح كلامه "أقصد فرنسا".

وأضاف بايدن، أن فرانسوا نظر إليه بعد حديثه عن استقرار الأوضاع داخل الولايات المتحدة بعد ردع مقتحمي الكونجرس، كما سأله المستشار الألماني عن ردة فعله في حال قرأ في الأخبار نبأ اقتحام آلاف الأشخاص لمجلس العموم البريطاني وقتل اثنين من ضباط الشرطة اعتراضًا على انتخاب رئيس الوزراء.

لم يكن حديث الرئيس الأمريكي مسترسلًا كما حال الزعماء مع تخلل حديثه بعض لحظات الصمت بين الكلمات، ليتوقف عن الحديث ويغمض عين ويفتح الأخرى كما وكأنه يحاول تذكر ما حدث.

🇺🇸Biden recalls his recent meeting with French President François Mitterrand at a G7 meeting in 2021.



One issue, HE DIED IN 1996 pic.twitter.com/ws9NsBXAwB