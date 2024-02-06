زلة لسان جديدة لبايدن.. تحدث عن لقاء جمعه مؤخرًا برئيس مات من 30 عامًا- فيديو

كتبت- سلمى سمير:

لا يزال الرئيس الأمريكي جو بايدن مثيرًا للجدل بهفواته وزلاته التي لا تنفك تتكرر في عدة مناسبات آخرها ما حدث في لاس فيجاس بولاية نيفادا أمام تجمعات واسعة من الناس، حين تحدث عن لقاء جمعه برئيس فرنسي توفي قبل 30 عامًا.

خلال خطابه الانتخابي خلط الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا، بين الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون وبين الرئيس الفرنسي الذي توفي عام 1996، بحديثه عن لقائهما في قمة مجموعة السبع التي عقدت عام 2021.

حديث مع المُتوفى

وفي حديثه، قال بايدن، إنه خلال قمة مجموعة السبع، التي التقى فيها زعماء المجموعة عقب اندلاع أحداث الكابيتول التي وقعت في الـ 6 من يناير 2021 واقتحم خلالها محتجون مبنى الكونجرس الأمريكي اعتراضًا على نتائج الانتخابات الأمريكية، التقى مع فرانسوا ميتران من ألمانيا ثم عاد ليصحح كلامه "أقصد فرنسا".

وأضاف بايدن، أن فرانسوا نظر إليه بعد حديثه عن استقرار الأوضاع داخل الولايات المتحدة بعد ردع مقتحمي الكونجرس، كما سأله المستشار الألماني عن ردة فعله في حال قرأ في الأخبار نبأ اقتحام آلاف الأشخاص لمجلس العموم البريطاني وقتل اثنين من ضباط الشرطة اعتراضًا على انتخاب رئيس الوزراء.

لم يكن حديث الرئيس الأمريكي مسترسلًا كما حال الزعماء مع تخلل حديثه بعض لحظات الصمت بين الكلمات، ليتوقف عن الحديث ويغمض عين ويفتح الأخرى كما وكأنه يحاول تذكر ما حدث.

🇺🇸Biden recalls his recent meeting with French President François Mitterrand at a G7 meeting in 2021.



One issue, HE DIED IN 1996 pic.twitter.com/ws9NsBXAwB — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 6, 2024

تاريخ حافل

لم تكن الحادثة الأخيرة بالأمر المفاجئ للرئيس الأمريكي حيث اعتاد بايدن الأخطاء حتى ألف الأمر وهو ما صار يفتخر به حين تحدث سابقًا عن امتلاكه لـ "موهبة زلات اللسان" نظرًا لعدد المرات التي اختلط عليه الأمر، وأخطأ فيها حتى أنه وصف نائبة الرئيس كاميلا هاريس بالسيدة الأولى.

وفي الوقت الذي كانت العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا لا تزال في بدايتها كان بايدن يناقش تطورات الحرب وعدة مسائل أخرى، ليذكر وفاة ابنه بو بايدن، قائلًا إن الحرب الروسية ذكرته بابنه الذي قتل خلال الحرب في العراق، على الرغم من أن ابنه قد عاد من العراق عام 2009 بعد أن قضى عامًا واحدًا هناك، وتوفي بمرض سرطان الدماغ في مايو عام 2015 في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في بيثيسدا بولاية ماريلاند، بعمر الـ 46 عامًا.

صدام مع بوتين

وصلت زلات بايدن لحد الصدام المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فخلال لقاء بايدن باللاجئين الأوكرانيين في بولندا، قال إن بوتين لا يمكن أن يبقى لوقت أطول في السلطة.

سارع البيت الأبيض لإصلاح الوضع جراء تصريحات بايدن في وارسو، حيث خرج مسؤول البيت الأبيض قائلًا إن وجهة نظر الرئيس الأمريكي لم تكن التدخل لعزل بوتين أو تغيير النظام الروسي وإنما فقط هو أنه لا يمكنه ممارسة السلطة على جيرانه بالمنطقة.

سخرية من الرئيس

على جانب آخر في منطقة الشرق المتوسط، لاقت زلات بايدن سخرية من ابن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، حيث سخر شوفال بن جفير عبر حسابه على منصة "إكس" من بايدن الذي قال إنه مصاب بمرض الزهايمر والخرف نتيجة تقدمه في السن وهو ما يضعف أدائه كرئيس.

وبعد تداول تغريدته، حذف شوفال تغريدته ليخرج والده المتطرف بن جفير معتذرًا من الرئيس الأمريكي عما بدر من نجله، قائلًا إن بايدن صديق لإسرائيل رغم خلافاته الشخصية معه، كما أن واشنطن حليف عظيم لإسرائيل.