الرئيس الأمريكي: الهدنة بين إسرائيل وحماس تبدأ غدًا لكن بشرط

(د ب أ)

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مسؤولية حركة حماس الفلسطينية فيما يتعلق بالمفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في حرب غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وقال بايدن، خلال تجمع انتخابي في "مدینا" بولاية واشنطن: "تعلمون سوف يكون هناك وقف إطلاق نار غدا إذا ما أطلقت حماس سراح المحتجزين، نساء وكبار في السن وجرحى"، وفقا لوسائل الإعلام التي ترافقه.

وتابع بايدن، أن إسرائيل تقول إن الأمر عائد إلى حماس.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن المفاوضات في حالة جمود.

وقال إنه من المؤسف للغاية أن الجولة الأخيرة من المفاوضات في القاهرة لم تسفر عن شيء.

وقصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي الحربية، منزلا لعائلة الأشرم في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين على الأقل.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

وقتل القصف الإسرائيلي على غزة 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب 78641 آخرين، ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض، منذ السابع من أكتوبر.