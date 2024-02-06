إسبانيا: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر انتهاك لحرية الملاحة

(مصراوي)

أدانت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، هجمات جماعة أنصار الله الحوثي على سفن بعض الدول في البحر الأحمر، داعية إلى حرية الملاحة في المنطقة.

وقالت الخارجية الإسبانية، إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر بمثابة انتهاكًا صارخًا لحرية الملاحة الدولية.



وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، قد قال في وقت سابق اليوم إن الحوثيين سينفذوا المزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي.

ويأتي هذا بعد عدة هجمات أمريكية بريطانية ضد الحوثيين في اليمن، قالوا إنها جاءت ردًا على استهداف سفنهم في البحر الأحمر.

وكان الحوثيون قد قالوا في البداية، إنهم عملياتهم في البحر الأحمر مقتصرة فقط على السفن المتجهة إلى إسرائيل لحين وقف العدوان على قطاع غزة والسماح بدخول الإمدادات إلى سكان القطاع.