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BBC

جالانت: مستعدون لحل الأزمة في الشمال سياسيًا لكننا جاهزون لأي احتمال آخر

10:07 م الأحد 04 فبراير 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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مصراوي

نقلت هيئة البث العبرية عن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال يوآف جالانت، قوله إن التزام إسرائيل بتحسين الوضع الأمني في الشمال على الحدود مع لبنان أهم من أي التزام آخر.

وأشار جالانت إلى أن إسرائيل مستعدة لحل الأزمة في الشمال سياسيا لكنها مستعدة لأي احتمال آخر.

وكان جالانت أوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يُفعل كل القدرات الخاصة بعد وكل هجوم في لبنان يشجع على تغيير الوضع الأمني، مؤكدا أنه أصدر تعليمات لسلاح الجو إلى توجيه مقدمة الطائرات نحو الشمال وأنهم جاهزون لكل شيء.

من جهته قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إنه أبلغت المبعوث الأمريكي أن لبنان مسؤول عن الإرهاب الذي ينطلق من أراضيه، كما أبلغه أن إسرائيل ستوسع وتعمق عملياتها العسكرية.

يواف جالانت الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة لبنان

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