منظمة أممية: تداعيات أزمة الشحن في البحر الأحمر لم يتم بعد الشعور بها

جنيف - (د ب ا)

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم الخميس إن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر أدت لانخفاض عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس بنسبة 42% خلال يناير الماضي، مقارنة بالذروة خلال النصف الأول من العام الماضي، محذرة من أن العملاء لم يشعروا بعد بالتداعيات الكاملة للأزمة.

وأشارت المنظمة كمثال إلى أن عرقلة الحركة على الطريق الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، تسبب في ارتفاع الأسعار الفورية الخاصة بالحاويات المتجهة من شنغهاي إلى أوروبا بنسبة 256% بين بداية ديسمبر الماضي ونهاية يناير الماضي.

ويشار إلى أن مسلحي الحوثيين في اليمن يهاجمون السفن في البحر الأحمر ردا على الهجوم الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقد تأثر نقل البضائع على مستوى العالم بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا في البحر الأسود، وانخفاض مستويات المياه في قناة بنما، التي تربط بين المحيط الأطلنطي والمحيط الهادئ.

وحذر المؤتمر من " تداعيات اقتصادية محتملة واسعة النطاق لاستمرار عرقلة طرق شحن الحاويات، مما يهدد سلاسل الإمداد العالمية وربما يؤدي لتأخير الشاحنات، مما سوف يتسبب في ارتفاع التكاليف والتضخم. سوف يشعر العملاء بالتأثير الكامل لارتفاع رسوم شحن البضائع خلال عام".

وأوضح المؤتمر أن النقل عبر المحيطات يمثل 80% من حركة شحن البضائع عالميا. ويتعين على شاحنات البضائع في بعض الأحيان المرور في طريق أطول لتجنب قناتي السويس وبنما، مما يؤدي لارتفاع التكاليف بسبب طول فترة النقل بالإضافة إلى أقساط التأمين الأعلى تكلفة.