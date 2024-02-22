إضراب العاملين في برج إيفل يمنع السائحين من صعود البرج لليوم الرابع

باريس - (د ب ا)

لم يتمكن السائحون من صعود برج إيفل في باريس لليوم الرابع على التوالي بسبب إضراب العاملين. وتظاهر عشرات العاملين بصوت مرتفع أمام المعلم الشهير اليوم الخميس، وطالبوا بتحسين إجراءات صيانته.

وقال العاملون إن الصدأ يتفشى في البرج، حتى في الوقت الذي تحقق فيه سلطات المدينة الملايين من مبيعات التذاكر وتخفض المخصصات للصيانة.

وجاء في إحدى اللافتات " البرج متواجد منذ 135 عاما، ولكن إلى متى سوف يبقى؟". وكٌتب في لافتة أخرى" برج إيفل بقرة تدر حليبا"، وبجانبها صورة لعمدة باريس وهي تحلب البرج.

وقالت صوفيا بينت مديرة الكونفدرالية العامة للشغل أمام المضربين اليوم " الاضراب سوف يستمر حتى ترضى المدينة العاملين". وأضافت" هذا الحشد يصب في مصلحة الجميع، لأنه يتعلق بضمان أن يحظى برج إيفل بمستقبل طويل الأمد".

ودعت بينيت عمدة باريس آن هيدالجو للتفاوض مع العاملين.

ويشار إلى أن القضية محل النقاش حاليا هي إعادة طلاء البرج. وكان جوستاف إيفل قد قال إن البرج سوف يبقى للأبد إذا تم إعادة طلائه كل سبعة أعوام، ولكن المضربين قالوا إنه لم يعد يتم اتباع هذه النصيحة.

وتنفى المدينة ذلك، قائلة إنه كان هناك توقف لأعمال الصيانة خلال جائحة كورونا، وأنه تم اكتشاف هذا الرصاص لدى إزالة الطبقات القديمة من الطلاء، مما أوقف العمل مؤقتا.