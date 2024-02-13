واشنطن: نعتقد أن اتفاقًا لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس لا يزال ممكنًا

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن علقت تمويل وكالة الأونروا إلى أن تنتهي التحقيقات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم عمل الوكالة والخدمات الإنسانية التي تقدمها للفلسطينيين في غزة.

ولفت ميلر إلى أن واشنطن لديها تعهد من إسرائيل بالسماح بدخول شحنة من الحبوب تكفي لإطعام 1.5 مليون شخص في غزة.

وأوضح ميلر أمريكا تتطلع إلى صدور نتائج التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة بشأن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة عدد من موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر.

وأكد ميلر أن الولايات المتحدة تنخرط في المحادثات لأنها تعتقد أن التوصل إلى صفقة تبادل أمر ممكن، لافتا إلى أن واشنطن حصلت على التزام من الحكومة الإسرائيلية بشأن إدخال الدقيق إلى غزة.

وشدد ميلر على ضرورة أن يكون لدى إسرائيل خطة للتعامل مع الحالة الإنسانية قبل شن أي هجوم على رفح جنوبي القطاع.

كما أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، عن مواساة الولايات المتحدة للصحفيين اللذين أصيبا في غزة، منوها إلى أن الإدارة الأمريكية تتواصل مع الحكومة الإسرائيلية لضمان حماية الصحفيين، مطالبا إسرائيل بتجنب استهداف الصحفيين، مشيرا إلى أن واشنطن تقدر أنها منطقة حرب.

وزعم ميلر أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تريد تدمير إسرائيل، بينما تريد واشنطن أن تتمكن إسرائيل من الرد على ذلك.

ونوّه ميلر إلى أن أمريكا ترغب في مهمة للأمم المتحدة لتقييم الوضع في شمال غزة في أقرب وقت ممكن.