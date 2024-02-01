أول تعليق من حماس على قرار حظر دخول بعض الفلسطينيين إلى أمريكا

مصراوي

أدانت حركة حماس، مصادقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يحظر دخول الفلسطينيين المنتمين لمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت الحركة في بيان لها: "ندين منع الفلسطينيين دخول الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية، ونعده قراراً معادياً لشعبنا، واستمراراً لنهج إدارة الرئيس بايدن في التضييق عليه".

وأضافت الحركة: "هذا القرار المنحاز والذي يخدم العدو الصهيوني في حربه الشاملة على شعبنا الفلسطيني، يضع إدارة الرئيس بايدن في خانة الشريك للاحتلال النازي".

وصادق مجلس النواب الأمريكي الأربعاء، على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دخول الأراضي الأمريكية.

وصوت لصالح مشروع القانون 422 عضوا في المجلس مقابل صوتين اثنين فقط ضد مشروع القانون.

وينص مشروع القانون كذلك على حظر الدخول على أشخاص على صلة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وكذلك المشاركين في أحداث يوم 7 أكتوبر الماضي.

وحسب مشروع القانون، لن يكون بوسع الأشخاص الذي لا يحملون الجنسية الأمريكية والذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، التوجه إلى السلطات الأمريكية بطلبات الحماية أو تسهيل نظام السفر، بما في ذلك طلبات الحماية من الترحيل إلى دول أخرى.