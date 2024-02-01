أول تعليق من الفصائل الفلسطينية على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

مصراوي

قال مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية، "وصلتنا رسالة من قيادة حماس بشأن ورقة الإطار التي قُدمت بناءً على اجتماع باريس"، بحسب ما أوردته صحيفة الهدف الفلسطينية.

وتابع المصدر القيادي، أن الورقة قيد الدراسة على قاعدة المحددات الوطنية المجمع عليها.

وأكد أن الأولوية ستكون لوقف شامل للعدوان وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من غزة وإيواء النازحين وانجاز عملية تبادل جدية.

وأوضح أنه لم يتوجه حتى اللحظة أي وفد من قيادة حماس إلى القاهرة ولم يتم تحديد موعد للقاءات حالياً بعد.

ولفت إلى أنه لا يوجد اتفاق على الإطار بعد وحماس لديها ملاحظات مهمة والتصريح القطري فيه استعجال وليس صحيحاً.