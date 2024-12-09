الفصائل المسلحة تسيطر على مدينة منبج بشمال سوريا

دمشق/ لندن- (د ب أ)

سيطرت الفصائل السورية المسلحة على مدينة منبج بريف حلب الشرقي بشمال سوريا بعد اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية ( قسد) ،وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين .

وقال المرصد، الذي يوثق أعمال العنف في سوريا: "انسحب المسلحون الأكراد، الذين يسيطرون على منبج منذ فترة، باستثناء بعض المواقع الخلفية، بعد سيطرة الفصائل المدعومة من تركيا على المدينة والانتشار في أحيائها".

ودارت اشتباكات عنيفة بالتوازي مع قصف بري مكثف، إضافة لاستهداف القوات التركية جسر قرقوزاق لمنع تقدم التعزيزات العسكرية لـ "قسد".

وأشار المرصد إلى مقتل 15 عنصراً من الفصائل المدعومة من تركيا و35 من المسلحين الأكراد.

وأعلن مقاتلو الفصائل السورية، صباح أمس الأحد، أنهم بدأوا هجوماً على "قوات سوريا الديمقراطية" التي يقودها الأكراد في منبج.

وجاءت سيطرة مقاتلي المعارضة السورية على منبج بعد مرور يوم على الإطاحة بالرئيس بشار الأسد وفراره إلى روسيا.