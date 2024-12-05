الصين تطالب رعاياها بمغادرة سوريا على وجه السرعة

(مصراوي)

طالبت الصين، اليوم الخميس، رعاياها في سوريا، بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك التحذير الذي صدر عن السفارة الصينية، بعد احتدام الاشتباكات بين الجيش السوري، والفصائل السورية المسلحة.

وكان الجيش السوري، قد أعلن في وقت سابق اليوم، انسحابه من محافظة حلب وإعادة الانتشار حولها من أجل الحفاظ على سلامة المدنيين.

وكانت الفصائل المسلحة قد أعلنت سيطرتها على عدد من المناطق الهامة في محافظة حماة بعد اشتداد المعارك مع الجيش السوري.