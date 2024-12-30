بتهمة قتل ضابط شرطة.. الحكم بسجن نجل مسؤول أمريكي بالسجن 28 عاما

(أ ب)

قضت محكمة أمريكية اليوم الإثنين، بسجن إيان كريمر ابن سيناتور ولاية نورث داكوتا كيفن كريمر لمدة 28 عاما على خلفية مطاردة متهورة قام خلالها بالفرار من مستشفى والاصطدم بسيارة نائب مدير شرطة مقاطعة ما أسفر عن مقتله.

واعترف إيان كريمر/ 43 عاما/ ، بالذنب في سبتمبر الماضي ، في جميع التهم الموجهة إليه، ومن بينها القتل الجنائي أثناء فراره من مأمور ضبط قضائي، ومقاومة الاعتقال، وتعريض حياة آخرين للخطر، والفرار من ضابط، وجرائم متعلقة بالمخدرات والقيادة.

وتتعلق هذه التهم بحادث مطاردة وتصادم في 6 ديسمبر 2023، أسفر عن مقتل نائب مدير شرطة مقاطعة ميرسر بول مارتن / 53 عاما/.

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية بالولاية، بوبي ويلر حكما بالسجن بحقه لمدة 38 عاما مع وقف التنفيذ لمدة 10 سنوات، وثلاث سنوات من المراقبة وتخفيض المدة لأكثر من عام للفترة التي قضاها في السجن.

كما تضمن حكم القاضية توصية بالعلاج من الإدمان والصحة العقلية.

ولكنه على الأرجح لن يقضي عقوبة الـ 28 عاما كاملة، كما قالت القاضية.