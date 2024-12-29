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مصير شارون يتكرر.. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع خبر إصابة نتنياهو بالسرطان؟

08:56 م الأحد 29 ديسمبر 2024
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    نتنياهو
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    نتنياهو
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    نتنياهو
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    بنيامين نتنياهو
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    نتنياهو
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كتب- محمود الهواري:

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، عن إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (75 عاماً) بسرطان البروستاتا من الدرجة الثالثة.

وقالت وسائل الإعلام، إن نتنياهو يخضع حالياً لعملية جراحية لاستئصال الورم تحت التخدير الكامل، ما استدعى نقل صلاحياته مؤقتاً لوزير القضاء ياريف ليفين، وفق ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم".

وأثار خبر إصابة نتنياهو تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت معظم التعليقات من منتقدي سياسته، متمنين له أسوأ مصير، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم ضد المدنيين في غزة.

وتضمنت بعض التعليقات دعوات لتدهور حالته الصحية، مع الإشارة إلى مصير رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون، الذي دخل في غيبوبة مطولة قبل وفاته.

وعبّر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاعرهم الحادة تجاه نتنياهو وسياسته، حيث كتب أحدهم: "نتنياهو على طاولة العمليات اليوم بسبب ورم في البروستاتا، أكثروا دعواتكم لعله يدخل ولا يخرج إلا جثة هامدة إلى جهنم، أو يبقى في غيبوبة مثل الذي قبله شارون".

بينما علّق آخر: "يا رب خطأ طبي، انقطاع كهرباء، إصابة الطبيب الجراح بوعكة صحية حين يتم فتحه، وبإذن الله ورم خبيث يتمكن من جسده النتن".

نتنياهو إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي إصابة نتنياهو بسرطان سرطان البروستاتا وزير القضاء ياريف ليفين أرييل شارون
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