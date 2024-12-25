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إصابة 15 شخصا في حريق اندلع عشية عيد الميلاد بدار رعاية جنوبي ألمانيا

01:37 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

ارشيفية

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(د ب أ)

قالت إدارة الإطفاء في تحديث لها صدر اليوم الأربعاء، إن هناك 15 شخصا تعرضوا لإصابات طفيفة في الحريق الذي اندلع عشية عيد الميلاد في دار لرعاية المسنين وتمريضهم بمدينة ميونيخ في جنوبي ألمانيا.

وأشارت إدارة الإطفاء إلى أن سبب اندلاع الحريق وحجم الأضرار التي نتجت عنه، لا يزالا غير واضحين في الوقت الحالي.

وأوضحت إدارة الإطفاء أن هناك 60 شخصا تم إجلاؤهم من المبنى التاريخي قبل أن تصل ألسنة الحريق إلى أجزاء من سطح المبنى وبرج الجرس.

وبحسب البيان الصادر عن إدارة الإطفاء، فقد تم نشر 120 من رجال الإطفاء في المكان، حيث ظلوا يعملون حتى الليل لإخماد الحريق، وإزالة الواجهة المعدنية لبرج الجرس في هذه الأثناء.

وأفادت التقارير بأن الشرطة أغلقت الشوارع المحيطة بالمكان أثناء العملية.

وذكرت إدارة الإطفاء أنه قد تم نقل بعض السكان إلى منطقة مختلفة في المبنى لم تتأثر بالحريق، وأيضا إلى مبنى قريب تابع لجامعة ميونيخ التقنية.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى بسبب استنشاقهم لدخان خفيف نتج عن الحريق.

اصابة اشخاص حريق دار رعاية ألمانيا
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