أمريكا تعلن عن دفعة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

واشنطن- (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار لدعم دفاعات البلاد ضد الهجوم المستمر من روسيا.

وتتضمن الحزمة الجديدة أنظمة مضادة للمسيرات، وذخائر لمنصات إطلاق الصواريخ من طراز هيمارس، ومركبات مدرعة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة متحدة لضمان أن تمتلك أوكرانيا القدرات اللازمة للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".

وأعلنت الحكومة الأمريكية قبل أيام قليلة عن حزمة مساعدات بقيمة حوالي 988 مليون دولار.

ومع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتزايد المخاوف في أوكرانيا بشأن التغيرات المحتملة في السياسة الأمريكية.

ومن المقرر أن يتولى الرئيس المنتخب الجمهوري دونالد ترامب منصبه في 20 يناير، ويخشى الكثيرون من أنه قد يقلل بشكل كبير من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما قد يضعف دفاعات كييف ضد روسيا.

وتعمل الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة من رئاسة بايدن على صرف جميع الأموال المعتمدة من قبل الكونجرس لأوكرانيا.

وتحت قيادة بايدن، كانت الولايات المتحدة أكبر مزود لأوكرانيا بالأسلحة.