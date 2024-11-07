شولتس يلغي مشاركته بمؤتمر المناخ بأذربيجان عقب انهيار الائتلاف الحاكم

(د ب أ)

في أعقاب انهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم في ألمانيا، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته التي كانت مقررة الأسبوع المقبل إلى أذربيجان للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29).

جاء ذلك حسبما أفاد متحدث باسم الحكومة الألمانية في رد على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) دون أن يقدم تفسيرا أكثر وضوحا لهذا الأمر.

وكان من المقرر أن يقوم شولتس بهذه الرحلة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري.

ومن المنتظر أن يتوجه قادة الدول والحكومات من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الآذرية باكو يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للتحدث أمام الجلسة العامة لمؤتمر المناخ، ولم يُعرف بعد من سيمثل ألمانيا بدلًا من شولتس.

يذكر أنه خلال مؤتمر المناخ العالمي التابع للأمم المتحدة، والذي سيستمر لمدة أسبوعين ويبدأ الاثنين المقبل، من المنتظر أن تجتمع ما يقرب من 200 دولة للتباحث حول الحد من أزمة المناخ والتعامل مع تداعياتها، وتركز نسخة العام الحالي من المؤتمر على قضية الأموال الخاصة بدعم الدول الفقيرة في عملية التحول.

ورغم أن ألمانيا تشارك في المفاوضات حول قضايا المناخ ضمن إطار الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة، فإن العديد من الدول والجهات تتوقع أن تلعب الحكومة الألمانية دورًا قياديًا فيها.