قبل دقائق من وصوله.. نتنياهو يلغي زيارته إلى المطلة بعد انفجار مسيّرة لحزب الله

وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى زيارة كانت مقررة إلى المطلة اليوم بعد انفجار مسيرة قبل 20 دقيقة من وصوله.

وتوعد نتنياهو برد "حازم" على حزب الله خلال زيارته للحدود الشمالية مع لبنان، وقال إنه يجب دفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، مع أو بدون اتفاق لوقف إطلاق النار، وأضاف نتنياهو أنه يجب منع حزب الله المدعوم من إيران من إعادة التسلح.

وقال نتنياهو "مع أو بدون اتفاق، فإن مفتاح إعادة السكان في الشمال بأمان إلى منازلهم يتمثل في إبقاء حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وضرب كل محاولة لإعادة التسلح، والرد بقوة على جميع الإجراءات التي تستهدفنا".