أجهزة تصويت تغير الصوت لصالح هاريس.. آخر نبوءات "سمبسون" للانتخابات الأمريكية

كتب- محمود الطوخي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لأحد الناخبين الأمريكيين خلال إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية عبر أحد أجهزة الاقتراع الإلكتروني.

وأظهرت اللقطات، اختيار الناخب الأمريكي للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، إلا أن الجهاز حدد اختياره بشكل إجباري المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وأثار عدم الرد أو التعليق من قِبل السلطات الأمريكية، تخوفات وشكوك من عمليات تزوير للانتخابات الرئاسية.

وبشكل سريع، ربط رواد التواصل الاجتماعي بين الواقعة وبين المسلسل الكرتوني الجدلي الشهير "سمبسون".

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تتسبب فيها مشاهد للمسلسل الكرتوني في إثارة الجدل؛ خصوصا بعد تطابقها في بعض الأحيان مع وقائع وأحداث حقيقية.

ففي أواخر يوليو الماضي، تسبب أحد مشاهد حلقة "بارت تو ذا فيوتشر" من الموسم الحادي عشر في جدل كبير؛ إذ ظهرت إحدى شخصيات المسلسل الكرتوني "ليزا سمبسون" بعد فوزها بانتخابات الرئاسة الأمريكية برداء بنفسجي اللون وعقد وأقراط من اللؤلؤ.

.@TheSimpsons “prediction” I’m proud to be a part of. pic.twitter.com/ZvkqotRpsn

— Al Jean (@AlJean) July 21, 2024