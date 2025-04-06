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"لكل جالوت داود".. نائب أمريكي يتعهد بعزل ترامب خلال 30 يومًا

06:15 م الأحد 06 أبريل 2025

النائب الأمريكي آل جرين

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وكالات

قال النائب آل جرين عضو مجلس النواب الأمريكي، الأحد، إنه يعتزم تقديم اقتراح لعزل الرئيس دونالد ترامب خلال الأيام الثلاثين المقبلة، لافتا إلى أن ترامب "لا يستحق" منصبه.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أشارت إلى أن آل جرين تُعرف عنه معارضته المتكررة لقادة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه، إذ حاول مرارا عزل ترامب من منصبه خلال ولايته الأولى، قبل وقت طويل من انضمام زملائه الديمقراطيين إلى المبادرة.

وخلال العام الأول من ولاية ترامب الرئاسية الأولى، حاول آل جرين عزل ترامب 3 مرات، غير ان جميعها باءت بالفشل.

وفي أثناء مشاركته في فعالية احتجاجية تحت شعار "ارفعوا أيديكم" بالعاصمة واشنطن أمس السبت. قال آل جرين إن هناك حاجة لأن يدين مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس ترامب، مضيفا "إنه جالوت.. يسيطر على الجنرالات في الجيش وزارة العدل والحزب الجمهوري، لكن يا أصدقائي.. لكل جالوت داود.. أحيطك علما سيدي الرئيس، بأن داود هذا سيقترح عزلك خلال الأيام الثلاثين المقبلة.. إنني قادم من أجلك سيدي الرئيس.. داوود قادم إليك".

وأكد النائب الأمريكي، أن ترامب لا يستحق المنصب الذي يشغله.

وخرج آلاف الأمريكيين، مساء السبت، في مظاهرة تحت شعار "ارفعوا أيديكم؛ اعتراضا على سياسات إدارة الرئيس الأمريكي، في أكبر فعالية احتجاجية منذ توليه الحكم في يناير الماضي.

وأعلنت وسائل إعلام غربية، ان مظاهرات مماثلة خرجت في لندن وباريس وبرلين.

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