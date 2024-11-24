رويترز: إيران تنفي مزاعم تورطها في قتل حاخام يهودي بالإمارات

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، الأحد، إن السفارة الإيرانية في الإمارات تنفي مزاعم ضلوع طهران في قتل حاخام يهودي.

من جانبه، أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوكالة "رويترز"، أن حكومته ستتخذ كل التدابير لمحاسبة قتلة كوجان في الإمارات ومن أرسلوهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان، القبض على الجناة في حادث مقتل المواطن المولدوفي "زفي كوجان".

وقالت الداخلية الإماراتية في بيان أوردته وكالة أنباء "وام"، إنه "بوقت قياسي السلطات الإماراتية المختصة تلقي القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي وتؤكد أن الإمارات عصية على كل من تسول له نفسه الإخلال بأمن المجتمع".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتائج التحقيق في مقتل الحاخام الإسرائيلي زفي كوجان في الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى وجود "آثار عنف ودماء" داخل السيارة التي كان يستقلها يوم مقتله.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن جثة كوجان وُجدت في مدينة العين الإماراتية، التي تقع على بُعد نحو ساعة ونصف بالسيارة من دبي.

وفقًا لمصادر مطلعة على التحقيقات، بحسب الصحيفة العبرية، تم العثور على دلائل تشير إلى حدوث عراك داخل السيارة، مما خلف آثار دماء على المقعد الأمامي.

كما يشتبه المحققون في أن كوجان قد قُتل على يد ثلاثة أفراد من الجنسية الأوزبكية، وتعتقد المصادر أن تلك العملية قد تمت بناءً على توجيهات من جهات إيرانية.

في وقت لاحق، أعلن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" أنه فتح تحقيقًا "مكثفًا" في الحادثة، ويجري البحث عن المشتبه فيهم الذين يُحتمل أنهم فروا إلى تركيا بعد ارتكاب الجريمة.

وشغل الحاخام كوجان دورًا مهمًا كمساعد للحاخام ليفي دوخمان، الحاخام الرئيسي للجالية اليهودية في الإمارات، وكان قد خدم سابقًا في الجيش الإسرائيلي كمقاتل في لواء "جفعاتي".

وشوهد كوجاند آخر مرة في دبي الخميس الماضي، حيث كان من المقرر أن يحضر اجتماعات محددة خلال اليوم، إلا أنه لم يظهر ولم يُجب على اتصالاته.