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بعد فوز ترامب.. هل ستعمل الصين مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟

02:11 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأمريكي دونالد

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وكالات

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، استعداد بكين للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بحسب روسيا اليوم.

وقال شي جين بينج خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت: "الصين مستعدة للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة من أجل الحفاظ على التواصل وتوسيع التعاون وتسوية الخلافات لنسعى للارتقاء بمستوى العلاقات الصينية الأمريكية بما فيه خير للشعبين".

وأكد أن الصين لا تزال متمسكة بهدف الحفاظ على العلاقات "السليمة والمستقرة" مع الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن لقاء الزعيمين يعقد على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ في عاصمة بيرو مدينة ليما.

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