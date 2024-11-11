إعلان

الرئيس السوري في قمة الرياض: أولويتنا وقف المجازر والإبادة في الوقت الحالي

03:24 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

بشار الأسد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(مصراوي)

ٌقال الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض، إن الأولوية في الوقت الحالي تتركز على إيقاف المجازر والإبادة والقتل في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السوري، خلال كلمته، أن الجرائم الإسرائيلية مستمرة منذ عام، مشددًا على أن الأولوية في الوقت الحالي تتركز على وقفها.

وتستضيف المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض، قمة عربية إسلامية لمناقشة الأوضاع في غزة ولبنان والمستجدات في المنطقة بحضور قادة دول إسلامية وعربية.

بشار الأسد القمة العربية الإسلامية قطاع غزة الجرائم الإسرائيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ترامب يختارإليز ستيفانيك لشغل منصب سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة

إعلان

إعلان

بعد حكم إعدامه.. قرار عاجل من الاستئناف بشأن المتهم بقتل 3 مصريين بقطر
تغير مفاجئ في الطقس.. الأرصاد تُعلن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة
خاص| عضو بوفد صندوق النقد بالقاهرة: لم نناقش مدَّ أجل تنفيذ الإصلاحات