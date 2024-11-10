إعلام عبري: حكومة نتنياهو تعمل على إصلاحات قضائية ستتسبب بتغيير نظام الحكم

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعمل على 38 مقترح قانون بينها "إصلاحات قضائية" ستتسبب في إحداث تغيير بنظام الحكم تحت شعار الأمن.

وفي سياق منفصل، وأقال نتنياهو، قبل أيام، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وسيحل محله وزير الخارجية إسرائيل كاتس حسبما أعلنت القناة الـ12 العبرية.

بدوره قال نتنياهو إن هناك حاجة لثقة كاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

وكلف نتنياهو، جدعون ساعر بتولي حقيبة وزارة الخارجية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستجعل مجلس الوزراء أكثر انسجاما.

وأضاف قررت اليوم إنهاء خدمة وزير الدفاع جالانت، نظرًا لأن أزمة الثقة التي حلت بينه وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة.