عودة آلاف السودانيين من مصر إلى بلادهم (فيديو)

وكالات

استقبل معبر أشكيت الحدودي بين مصر والسودان في وادي حلفا، عددا كبيرا من السودانيين الذين كانوا قد نزحوا من بلادهم إلى مصر بسبب الحرب، بحسب ما صرح به مصدر سوداني مسؤول في المعبر.

وقال المصدر، إن عودة آلاف السودانيين الطوعية جاءت "بعد بشريات الانتصارات التي عمت البلاد، إلى جانب عدد من المخالفين للوائح الدخول وتم ترحليهم".

وأضاف المصدر أن عدد السودانيين العائدين إلى وطنهم عبر معبر أشكيت في شهر أغسطس الماضي، بلغ 7890 شخصًا، وفي سبتمبر الماضي، 12539 شخصًا غالبيتهم من الأسر.

مبادرة "راجعين لبلدنا الخيرية" تؤكد استمرار توافد أعداد كبيرة من السودانيين على محطة رمسيس بالقاهرة تمهيدًا للعودة إلى السودان تزامنًا مع الانفتاح للجيش في عدد من المدن مؤخرًا#واكب_نازحو_ولاجئو_السودان pic.twitter.com/2xltvxO6Cc — واكب | Wakeep (@WakeepAr) October 7, 2024

وشدد المصدر المسؤول أن قرار عودة الأسر السودانية من مصر ارتبط بانتصارات الجيش السوداني وما أعقب ذلك من استرداد أراضي ولاية الخرطوم مؤخراً ومدن السودان المختلفة بالقضاء على عناصر قوات الدعم السريع.

ولفت المصدر إلى أن عودة تلك الأعداد الكبيرة تزامن مع نداءات والي ولاية الخرطوم بالعودة إلى منازلهم عقب استقرار الأوضاع في أم درمان وبحري وأجزاء كبيرة من الخرطوم.

وأشاد المصدر بجهود الجهات المختصة في مصر، حيث تسهل عمليات العودة الطوعية للسودانيين عبر المعابر البرية في حلفا، ومن المتوقع أن تشهد المعابر، الأيام المقبلة، في حلفا حركة العودة الطوعية في أوساط كثير من الأسر السودانية إلى حضن الوطن.