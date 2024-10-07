صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 41909 شهداء

غزة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 41909 شهداء، إلى جانب أكثر من 97 ألفا و303 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و137 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 367 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".