إعلان

BBC

صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 41909 شهداء

01:37 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 41909 شهداء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

غزة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 41909 شهداء، إلى جانب أكثر من 97 ألفا و303 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و137 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 367 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وزارة الصحة الفلسطينية طوفان الأقصى قطاع غزة القصف الإسرائيلي على غزة حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأردن: لن نكون ساحة حرب ولن نسمح باختراق أجوائنا

إعلان

إعلان

قصص من غزة.. عام على طوفان الأقصى