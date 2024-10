"ننشر معلومات مضللة".. صحفي يضرم النار في نفسه أثناء مشاركته في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أمام البيت الأبيض (فيديو)

(وكالات)

أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، أنه رجلًا أضرم النار في نفسه أثناء مشاركته في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بالقرب من البيت الأبيض مساء أمس السبت.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن الرجل أطلق العديد من الهتافات المؤيدة للفلسطينيين أثناء إشعال النار في نفسه قرب البيت الأبيض.

والرجل هو مصور صحفي ويعمل في مجال الإعلام لدى شبكة "سي بي إس " الأمريكية ويدعى صامويل مينا جونيور.

ووثقت مقاطع الفيديو صامويل وهو يصرخ من الألم بعد أن أشعل النار في ذراعه اليسرى في منتصف الشارع بينما توجه إليه ضباط الشرطة والمارة لمساعدته.

وأثناء إضرامه النار قال صامويل، إن وسائل الإعلام تنشر معلومات مضللة "قلت لا بأس والأمر على ما يرام أثناء عملي كصحفي".

A man who said he was a journalist set himself on fire outside the White House on Saturday to protest Israel’s war on Gaza.



Identified as Samuel Mena Jr, he was captured on video lightning his left arm on fire, before protesters and police rushed to help him. pic.twitter.com/kn8WHNtEi9